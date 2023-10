فوائد عصير الليمون على صحتك ومناعتك وبشرتك

كتبت نهير عبد النبى

عصير الليمون واحد من أبرز المشروبات التي ينصح بتناولها دائما، حيث يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وحمايتك من الفيروسات والأمراض.

وحسب ما ذكره موقع prevention يحتوي عصير الليمون على كمية عالية من فيتامينC ، تشرح ميليسا آن بريست، وهي متخصصة معتمدة في تغذية الكلى، أن شرب عصير الليمون يمكن أن يوفر حوالي 13% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من البوتاسيوم والثيامين وفيتامين ب 6 والفولات.

جزء من فائدة شرب عصير الليمون هو أنه يساعدك على البقاء رطبًا، وهو أمر مهم للصحة العامة. لذلك "إذا كان استهلاك المزيد من عصير الليمون يساعدك على تحقيق أهدافك اليومية من السوائل، فهذه عادة رائعة، كما يوضح بيرست، إن أي شيء يشجعك على استهلاك المزيد من الماء أمر جدير بالاهتمام حاول إضافة الليمون الحامض والنعناع والخيار أو التوت لتعزيز نكهة الماء وتشجيع عادات الشرب الإيجابية.

فوائد شرب الماء بالليمون



1. يعمل على استقرار شهيتك

عصير الليمون يمكن أن يمنع حدوث طفرات في الجوع بفضل البكتين الذي يوازن نسبة السكر في الدم إذا كنت لا تزال تتناول وجبة خفيفة بعد الوجبة، فاخلط كوبًا واحدًا من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة وقليل من قشر الليمون (لا تتردد في إضافة العسل).

2. يزيد من طاقتك

هناك نوعان من الفيتامينات يمنحان الليمون قوة انتعاش. يزيد فيتامين C من امتصاص الحديد، وهو أمر مفيد، لأن تناول القليل منه يمكن أن يسبب التعب.إن فيتامينات ب الموجودة في الليمون تساعد أيضًا في إنتاج الطاقة. حاول مزج شريحة ليمون واحدة (بما في ذلك القشر، وأضف القليل من الماء إذا لزم الأمر)، ثم قم بتجميدها في صينية مكعبات الثلج، أضفه إلى الماء لتجديد نشاطك بسرعة أو في عصير مليء بالكرنب الغني بالحديد.

3. يحمي خلاياك



يتميز الليمون وعصيره بمستويات عالية من فيتامين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويقاوم تلف الخلايا الذي يتراكم بمرور الوقت وقد يكون عاملاً في مشاكل مثل السرطان وأمراض القلب، من المعروف من خلال الدراسات السكانية الكبيرة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان، وزيادة طول العمر، وأن تناول ماء الليمون الذي يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم وفيتامين B كجزء من نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات الأخرى يمكن أن يكون مفيدًا للوقاية من الأمراض."

4. يعزز نقاء البشرة

قد يساعد عصير الليمون في رحلتك لتنظيف البشرة، وذلك بفضل فيتامين C. ، أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة وتحسين المظهر العام للبشرة، إن تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C مثل البطاطس والفلفل الحلو والفراولة والحمضيات، بالإضافة إلى وضع واقي الشمس سيساعد على مكافحة الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة التي تؤثر على مظهر الجلد."

5. يتحكم في الانتفاخ

قد يساعد عصير الليمون على الهضم ويقلل الانتفاخ، أن البقاء رطبًا عن طريق شرب ماء الليمون يمكن أن يساعد في حركة الأمعاء وانتظامها حتى تكون أقل انتفاخًا، يعد عصير الليمون أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في الحفاظ على مستويات الصوديوم تحت السيطرة، مما قد يقلل من أي انتفاخ ناجم عن الملح.

6. يساعد على فقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى أن البقاء رطبًا هو جزء أساسي من أي رحلة لفقدان الوزن لعدد من الأسباب المتعلقة بأداء الجسم الأمثل تساعد مستويات الترطيب القصوى على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز تأثيرات التمارين الرياضية، والسماح للدماغ بالاستجابة بشكل أفضل لإشارات الجوع. حاول أن تبدأ يومك بشرب كوب كامل من الماء بالليمون للمساعدة في تحقيق أهدافك اليومية من الترطيب .

7. يساعد على طرد حصوات الكلى

تشير الدراسات إلى أن الليمون يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى عن طريق "منع تكوين الحصوات بسبب زيادة تركيز السيترات الذي يمنع تبلور الكالسيوم المسؤول عن تكوين الحصوات، لذا فإن إضافة الليمون يمكن أن يكون منعشًا، ويزيد من السيترات، ويساعد الشخص على تحقيق أهدافه المتعلقة بالسوائل.