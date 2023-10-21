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رئيس جامعة بورسعيد يفتتح معرض التصوير الفوتوغرافى "تغريدات برية"

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:12 م
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح معرض التصوير الفوتوغرافى "تغريدات برية" رئيس الجامعة فى كلية التربية النوعية
بورسعيد - محمد عزام

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افتتح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، معرض التصوير الفوتوغرافي "تغريدات برية"، والذي أقيم بكلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور حسن غطاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الروبي عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس. 
 
وتناول المعرض، الصور التي قام بالتقاطها الدكتورة ايمان الغزاوي المدرس بقسم التكنولوجيا التعليم والحاسب الالي بكلية التربية النوعية بورسعيد ومحمد اسماعيل المصور الفوتوغرافي حيث ضم المعرض أكثر من 53 عمل فني سواء بالبيئة المصرية أو خارجها.
 
وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتنوع النشاطات الفنية التي تشهدها كلية التربية النوعية فهي اساس الانشطة مؤكدا التنوع والاختلاف من الاعمال الفنية هو شئ يدعو للبهجة والتفاؤل من اجل ابراز الدور الفني للكلية والمؤثر فالمجتمع مثل ما تم عرضه من مناظر طبيعية ومتميزة داخل معرض " تغريدات برية " موجها التحية للدكتورة ايمان الغزاوي على اختيار الموضوع المتميز وتناوله عن طريق عدسة الكاميرا.
 
 
جانب من تواجد رئيس الجامعه بالكلية
جانب من تواجد رئيس الجامعه بالكلية

رئيس الجامعه خلل كلمته
رئيس الجامعه خلل كلمته

رئيس الجامعه في كلية التربية النوعية
رئيس الجامعه في كلية التربية النوعية

 







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