جامعة بورسعيد تستضيف برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

استضافت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم، فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات، تنفيذًا لبرتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة بورسعيد، وبحضور الدكتورة وئام عثمان، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية، ووكيلة كلية التجارة جامعة بورسعيد والمنسق العام للوقاية ومكافحة الفساد بالجامعة، وجمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، وعماد هيبة، مدير شئون الإدارات.

تأتى هذه الندوات فى إطار التواصل المجتمعى الدائم للجامعة الذى تحرص عليه دائماً فى بناء جسور دائمة مع المجتمع البورسعيدى، وفى توجه الدولة المصرية التى تحرص على إبراز دور الجامعات.

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، أن هذه الفرصة تأتى لإيصال الفكر السياسى المعتدل الذى يعتمد على توجه الدولة المصرية التى تهتم فى هذه المرحلة بالوعى الدائم لأبناء الوطن، والحفاظ على مصادر معتمدة ومعروفة للجميع لتقديم المعلومة من مؤسسات مصرية وطنية، والحرص على تفعيل دور الجامعة بشكل دورى ومؤثر بالمجتمع.

وأوضحت الدكتورة وئام عثمان، أن مثل هذه الندوات فرصة لنشر العلم النافع وتبادل المعرفة والثقافة، مؤكدة أن التثقيف السياسى المنضبط شيء ضرورى لكل الدعاة الوطنيين الذين يوجهون الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن استمرارية النجاح تتطلب التمسك بتعاليم الدين الإسلامى، حيث أن العلوم السياسية تؤكد على ضرورة التوعية الدينية لعموم الشعوب والمجتمعات.

وأعرب مدير الأوقاف ببورسعيد، عن تقديره وشكره إلى أسرة الجامعة لحسن الاستقبال، معلناً استمرارية البرنامج التثقيفى داخل أروقة كليات عديدة بالجامعة عبر زيارات دورية لصقل مهارات الأئمة بكل ما هو حديث من الثقافات والمعرفة الحديثة والمتطورة.