اليوم السابع
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رئيس الإمارات عن قمة القاهرة للسلام: نعمل مع الأشقاء على وقف فورى لإطلاق النار

السبت، 21 أكتوبر 2023 03:31 م
رئيس الإمارات عن قمة القاهرة للسلام: نعمل مع الأشقاء على وقف فورى لإطلاق النار رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

 







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