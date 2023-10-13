انطلاق حملة التحالف الوطنى للتبرع بالدم دعما للفلسطينيين بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انطلقت منذ قليل حملة التبرع بالدم بمحافظة الإسكندرية، التي أطلقها التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم،تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، من أمام ميدان المرسي أبو العباس بمنطقة الجمرك، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

ومن جانبها ، قالت مروة العشرى منسق إحدى جمعيات الحملة بمحافظة الإسكندرية، إن الحملة التي أطلقها التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، وجهزت عدد 2 نقطة تمركز للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ،منها تمركز بميدان القائد إبراهيم ، وتمركز أمام ميدان المرسي ابو العباس.

واضافت مروة العشرى لـ " اليوم السابع"، أنه يتم أولا أخذ البيانات من المتبرع ،وبعد ذلك الكشف الطبي عليه من أمراض الضغط والأمراض المزمنة ، وأخذ عينة الدم داخل القربة الطبية التي يتم فحصها من تحليل للامراض خاصة ، فيرس سي والزهري ،ثما أخذ الدم من المتبرع وتجميعه من خلال بنك الدم ووزارة الصحة .

دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، امس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

كانت مؤسسات خيرية تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم ، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف محافظات الجمهورية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.



بدء-حملة-التبرع-بالدم-للفلسطينيين-في-الإسكندرية



تمركز-سيارات-نقل-الدم-بميدان-المرسي-ابو-العباس-بالإسكندرية



توافد-الشباب-علي-سيارات-التبرع-بالدم-للفلسطينيين-في-الإسكندرية



توافد-علي-التبرع-بالدم-بالإسكندرية-لدعم-مصابين-غزة