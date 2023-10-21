"النيل للإعلام" بالفيوم يطلق أولى فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

الفيوم رباب الجالي

أطلق مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، التابع للهيئة العامة للاستعلامات أولى فعاليات الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك " والتى أطلقتها الهيئة برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور ضياء رشوان، وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ونظم المركز ندوة بقاعة المؤتمرات بالمركز تحت عنوان "الاستحقاقات الانتخابية وأهمية المشاركة" بمشاركة عدد كبير ممثلا لبعض الجهات الحكومية وبعض رجال الدين ومكلفات الخدمة العامة بحضور حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد والمستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم وبنى سويف.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالقضايا المجتمعية والسياسية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع لشرح سياسة وتوجه الدولة والعمل على تعزيز المشاركة الإيجابية.

وأشار حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد إلى أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " لتوعية المواطنين من خلال الاتصال المباشر بأهمية المشاركه السياسيه باعتبارها حق دستورى والتزام وطنى مؤكدا على أن الحملة لا تستهدف التوجيه لشخص بعينه وانما تستهدف الحث على المشاركة الفعالة.

وفى كلمته أكد المستشار أسامة العطفى أن القانون يضمن حرية الاختيار ويضمن أن يبدى المواطن رأيه فى أمن وحرية تامة مشيرا إلى أن أهمية المشاركة تأتى من خلال أن كلما زاد عدد المشاركين فى العملية الانتخابية كلما زادت الرقابة الشعبية واضاف أن كثرة عدد المشاركين فى التصويت هو ضمانه لنزاهة الانتخابات إلى جانب الاشراف القضائى مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت فى الانتخابات حوالى 60 مليون مواطن.

وقال العطفى أن التصويت فى الانتخابات هو شهادة لله تعالى ومن يتخلف عن المشاركة هو كاتم للشهادة، وتناول بالشرح والتوضيح التعريف باختصاصات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور والذى يمثل مصر عالميا وداخليا والفصل بين السلطات ال3 والعمل على. حل النزاعات بين مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المصيرية

وعن كيفية اختيار شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أشار العطفى إلى أنه يجب أن يتم بناء على سابق خبراته وقراراته وبرنامجه الانتخابى ورؤيته تجاه القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية وأكد على أن الاختيار لابد وأن يبنى على معرفة بقدرة الشخص على أن يعبر بمصر مرحلة الخطورة ويحقق لها الأمن والاستقرار خاصة وأن مصر هى قلب العالم العربى ورمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط.

وفى نهاية اللقاء الذى أعده وأداره حنان حمدى أخصائية اول الإعلام مسئول برامج مركز النيل للإعلام وأشرف عليه محمد هاشم مدير المركز، أكد المستشار أسامة العطفى على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأهمية رفع الوعى لدى المواطنين بكافة شرائحه بأهمية هذه المشاركة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم وأن نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم ومشاركته فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم.