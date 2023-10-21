وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك في مبادرة تخفيض أسعار السلع ، وذلك من خلال طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، التي أعلنت عنها الحكومة منذ أيام بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر توجيهه للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال المرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية، التي أعلنت عنها الحكومة، خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لافتا الى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .