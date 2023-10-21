الأمين العام للجامعة العربية: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

كتب سمير حسنى

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والوقود إلى جميع سكان القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.