وكيل نادى القضاة: قضاة مصر جزء أصيل من الشعب المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار حمدى عبد التواب وكيل نادى قضاة مصر، إن قضاة مصر جزء أصيل من الشعب المصرى الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف وكيل نادي قضاة مصر في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن حملة التبرع بالدم التى نظمها النادى للقضاة وأسرهم شهدت إقبالا كثيفا من القضاه تعبيرا عن تضامنهم لأشقائنا بفلسطين.

وكان ذلك في حضور المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة وجميع أعضاء مجلس إدارة النادى وذلك بالتزامن مع المليونيات التي تواجدت بكل ميادين مصر اليوم لإعلان دعمها للقيادة السياسية ولموقف مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري والحفاظ على السيادة المصرية.