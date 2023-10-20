لو عايز تبلغ عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض فى منطقتك.. اعرف الأرقام

كتبت أسماء نصار

‎أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وفى كافة أرجاء الجمهورية دون توقف.

و‎أضاف سليمان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين برفع أسعار الدواجن والبيض، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.

يشار إلى أن رفع الأسعار يعتبر مخالفًا للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحماية المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

‎وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وفى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسية من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.