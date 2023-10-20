فوائد غسل اليدين لطفلك عديدة.. منها تقليل فرص الإصابة بالعدوى

كتبت فاطمة خليل

فوائد غسل اليدين للأطفال كبالغين، غالبًا ما نقلل من أهمية غسل اليدين، ونعتبره أمرًا مفروغًا منه باعتباره جانبًا أساسيًا من النظافة الشخصية. ومع ذلك، بالنسبة للأطفال، غسل اليدين ليس مجرد روتين؛ إنها مهارة حاسمة تؤثر بشكل عميق على صحتهم بشكل عام. إذا كانت الأيدي غير نظيفة فإن ذلك يجعل الأطفال عرضة للعدوى يمتلك الأطفال فضولًا فطريًا يدفعهم في كثير من الأحيان إلى استكشاف محيطهم من خلال اللمس. سواء كانوا يلعبون في صناديق الرمل، أو يتفاعلون مع الحيوانات، أو يذهبون إلى المدرسة أو الحضانة، يواجه الأطفال دائمًا مجموعة متنوعة من الجراثيم،ـوهذا التعرض هو سيف ذو حدين، وفي حين أنه يساهم في بناء أجهزتهم المناعية، فإنه يجعلهم أيضًا عرضة للإصابة بالعدوى إذا لم يتم الحفاظ على نظافة اليدين المناسبة. يصاب كثير من الأطفال بالعدوى مع تقلب الفصول، وقد تعتقد أن السبب الوحيد هو ضعف المناعة، لكن هناك بعض الأشياء التى قد تجعل طفلك يصاب بالعدوى بشكل متكرر، وأبرزها غسل اليدين ، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد غسل اليدين، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.كبالغين، غالبًا ما نقلل من أهمية غسل اليدين، ونعتبره أمرًا مفروغًا منه باعتباره جانبًا أساسيًا من النظافة الشخصية. ومع ذلك، بالنسبة للأطفال، غسل اليدين ليس مجرد روتين؛ إنها مهارة حاسمة تؤثر بشكل عميق على صحتهم بشكل عام.يمتلك الأطفال فضولًا فطريًا يدفعهم في كثير من الأحيان إلى استكشاف محيطهم من خلال اللمس. سواء كانوا يلعبون في صناديق الرمل، أو يتفاعلون مع الحيوانات، أو يذهبون إلى المدرسة أو الحضانة، يواجه الأطفال دائمًا مجموعة متنوعة من الجراثيم،ـوهذا التعرض هو سيف ذو حدين، وفي حين أنه يساهم في بناء أجهزتهم المناعية، فإنه يجعلهم أيضًا عرضة للإصابة بالعدوى إذا لم يتم الحفاظ على نظافة اليدين المناسبة.

１- غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يمنع انتقال العدوى، مما يقلل العبء على أجهزتهم المناعية الحساسة.

２- الوقاية من العدوى: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا ومشاكل المعدة. إن غسل اليدين بشكل صحيح بالماء والصابون يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

３- تعليم المهارات مدى الحياة: نظافة اليدين الجيدة هي مهارة يمكن للأطفال أن يحملوها معهم إلى مرحلة البلوغ. ومن خلال غرس أهمية غسل اليدين منذ الصغر، فإننا نزودهم بمهارة حياتية قيمة.

４- الحد من التغيب عن المدارس: الأيدي المتسخة هي مصدر شائع لانتقال الأمراض في المدارس. إن التأكد من أن الأطفال يغسلون أيديهم بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى تقليل حالات الغياب بسبب المرض.



كيف يمكننا تشجيع الأطفال على دمج غسل اليدين في روتين حياتهم اليومي؟

اجعل الأمر ممتعًا: قم بتحويل غسل اليدين إلى نشاط ممتع وجذاب. استخدم صابونًا جذابًا، أو غني أغنية جذابة لغسل اليدين، أو قم بإنشاء روتين يتضمن مكافأة لغسل اليدين جيدًا.

اشرح السبب: ساعد الأطفال على فهم سبب أهمية غسل اليدين. اشرح لهم أن ذلك يحافظ على صحتهم ويحميهم من المرض.

الإشراف والتوجيه: قد يحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى التوجيه للتأكد من أنهم يغسلون أيديهم جيدًا. شجعهم على غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، مع إيلاء اهتمام خاص للتنظيف بين أصابعهم وتحت أظافرهم.

معقمات اليدين: عندما لا يتوفر الماء والصابون بسهولة، يمكن للأطفال الأكبر سنًا استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على 60٪ كحول على الأقل. علمهم كيفية استخدام معقم اليدين بطريقة مسؤولة وآمنة.