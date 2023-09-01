غسل الأيدى بداية الوقاية.. 8 خطوات علميها لطفلك مع دخول المدارس

فاطمة ياسر

مع اقتراب دخول المدارس، وفي ظل ظهور متحورات خاصة بكورونا، يجب أن نعلم أطفالنا بعض العادات التي تحافظ على صحتهم خلال يومهم الدراسي، حتى لا يصابوا بالأمراض، وأيضا تجنبا لشعور الأمهات بالقلق والخوف على أبنائهم .

وحول ذلك أكد الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية واستشاري الجهاز الهضمي و الكبد في معهد الكبد، في تصريح خاص لليوم السابع، أن هناك العديد من الحيل المسببة لسهولة انتقال الفيروسات، والأوبئة للأطفال، ومنها عدم الاهتمام بنظافة المدرسة، وأيضا عدم الاعتناء بنظافة الحمامات و الحنفيات والتخت " الديسك " .

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد بعض النصائح التي يجب بثها في الطفل واعتياده عليها للحفاظ على صحته في المدرسة، ومنها:

- توعية الطلاب وخاصة الصغار في السن عن كيفية غسيل أيديهم بشكل سليم ، و ذلك لأن العناية بغسيل الأيدي يساعد في تقليل 60% من الإصابة بالأمراض .

- الرقابة على نظافة المدرسة من الحمام إلى الفصل يكون من مسئولية المدرسة، ويجب الاهتمام بها بشكل دائم.

-على الأم جعل أطفالها يأخذو الصابون معهم في المدرسة، والهدف من هذا قيام الطالب بغسل يده بشكل مستمر.

-على الأم أن تعود الطفل على غسل الأيدي في حالة دخولة الحمام، وذلك للنظافة الشخصية، وأيضا التخلص من أى بكتيريا أو جراثيم.

-اعتياد الطفل عند الجلوس على التخت أو " الديسك " , أن يمسحه بالمناديل المبللة للتخلص من الأتربة أو الفيروسات أو البكتيريا.

- على الأم تعليم أبنائها عند غلق حنفية الماء يكون بمنديل ورقي ناشف حتى لا ينتقل لك بعض الفيروسات .

- علي الأم تعليم أبنائها عند دخول الحمام شد السيفون قبل و بعد وذلك للحفاظ على قدر الإمكان بالنظافة العامة، وأيضا تقليل نشر الفيروسات.