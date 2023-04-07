"شينى" تعلن عن خطة لاستغلال الأصول العاطلة والتصرف فى المخزون الاقتصادى

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إنه جاري دراسة موقف الأصول العاطلة بالشركة لتحديد أسباب التوقف والعمل على تلافيها، ومعظمها يرجع إلى أسباب فنية تحتاج إلى قطع غيار مستوردة، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تضمن الأصول الثابتة في 31 ديسمبر عام 2022 وبلغت 320.5 مليون جنيه متضمنة طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات بنحو 25.621 مليون جنيه تتمثل في مكابس ومجففات وأفران.

أضافت شركة شيني، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص القوائم المالية المحدودة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، أنها تعمل على تصريف المخزون من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة وبلغت 8.155 مليون جنيه (2.849 مليون جنيه مخزون سلعي، و3.053 مليون جنيه إنتاج غير تام، و2.253 مليون جنيه إنتاج تام) بطريقة اقتصادية.

وتابعت الشركة كما أنه جاري العمل على تصريف المخزون من البورسلين الفرز الثالث والمرحل من سنوات سابقة، بكمية قدرها 826.8 ألف طن (معظمها منتج من سنوات سابقة)، موضحة أن سبب عيوب الإنتاج يرجع إلى تقادم الآلات والتي يتطلب تحديثها توافر سيولة تفوق القدرة المالية للشركة.

أشارت شركة شيني، إلى أنه تم الاتفاق مع شركة بليزا للأدوات الصحية (مؤجر مصنع الصحي) على تحمله قيمة مخزون الخامات الرئيسية مبلغ 4 آلاف جنيه قيمة 13.8 طن من خامة الألبايت، هذا بخلاف مبلغ نحو 2.2 مليون جنيه مخزون الإنتاج غير التام للمصنع، وتم سداد هذه القيمة بالفعل، وجاري عمل التسوية اللازمة، وجاري الاتفاق مع المستثمر على تسوية مخزون غير التام بمصنع الصحي.

وردًا على عدم سداد 1.8 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية لهيئة التأمين الصحي عن أعوام من 2019 حتى 2022، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل واللائحة التنفيذية له، أكدت شركة شيني أنه سيتم السداد عند توفير السيولة.