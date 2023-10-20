اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية عن قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة: انتهاك للقانون الدولى

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:29 م
رئيس الطائفة الإنجيلية عن قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة: انتهاك للقانون الدولى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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تدين الطائفة الإنجيلية بمصر، بأقوى العبارات، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، مساء أمس، والذي طال أحد مباني الكنيسة التي تقدم خدمات إنسانية في مدينة غزة، وأسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين.
 
ويعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه العميق إزاء العنف الموجه للمناطق السكنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، والذي طال أمس أحد أعرق المؤسسات الدينية في فلسطين والوطن العربي، كنيسة الروم الأرثوذكس.
 
وتابعت الطائفة فى بيان لها: إن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي، من استخدام القوة العسكرية المفرطة، وقصف منشآت مدنية، وفرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في ارواح المدنيين ويشكل عقابًا جماعيًّا.
 
وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري التاريخي، قيادة وشعبًا، على موقفها في دعم الحق الفلسطيني المشروع على أرضه، وعلى التزام الدولة المصرية في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري.






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