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الطائفة الإنجيلية: ندعم قرارات الرئيس ونرفض تهجير الفلسطينيين قسرا لسيناء

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:37 م
الطائفة الإنجيلية: ندعم قرارات الرئيس ونرفض تهجير الفلسطينيين قسرا لسيناء الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، تأييدها كل ما جاء فى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حول خطورة تهجير سكان غزة إلى سيناء، والتأكيد على أن هذه الفكرة ستُهدد السلام القائم بين مصر وإسرائيل، كما نؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، على أن يأتى ذلك على حساب الأرض المصرية، كما أننا نثق فى أن الدولة المصرية ستظل على موقفها الأصيل فى دعم الحق الفلسطينى المشروع على أرضه.

وتؤكد الطائفة بأنها تثق بأن مصر قادرة على استقبال المساعدات والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى لدى سماح الأوضاع بذلك.

وأشارت الطائفة إلى أنها ساهمت من خلال الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتى تخدم حوالى 5000 أسرة، فى طريقهم لدعم الأشقاء فى فلسطين، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.







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