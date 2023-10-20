اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 07:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

حرية الرأي لم تمر من هنا.. وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لترحيل داعمي فلسطين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:44 م
حرية الرأي لم تمر من هنا.. وزيرة داخلية ألمانيا تدعو لترحيل داعمي فلسطين نانسى فيزر
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، إلى ترحيل داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد "طالما كان ذلك ممكنا".
 
وقالت نانسي فيزر إنه يجب ترحيل داعمي الفصائل الفلسطينية من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين.
 
وأضافت فى تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك .
 
ونقلت رويترز عن المسؤولة الألمانية : تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.
 






ألمانيا

الفصائل الفلسطينة

ترحيل المهاجرين

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة