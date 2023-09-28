اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تعلن ضوابط حدودية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:00 ص
ألمانيا تعلن ضوابط حدودية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بلادها تعتزم فرض ضوابط جديدة على حدودها مع التشيك وبولندا في محاولة لمكافحة الإتجار بالبشر. 
 
وذكر راديو براغ الدولي أن الوزيرة لم تذكر متى سيتم تطبيق عمليات التفتيش، لكنها أوضحت أنها ستتم عند معابر حدودية معينة، وذلك بشكل مؤقت.
 
وتوجد حاليا نقاط رقابة حدودية ثابتة مؤقتة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية الألمانية للمفوضية الأوروبية، ويجرى تجديد الطلب قبل شهر من انتهاء مدة فرض الرقابة

ألمانيا

الهجرة غير الشرعية

التشيك

مكافحة الهجرة غير الشرعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة