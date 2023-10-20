تموين جنوب سيناء تضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، بناء على توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط والتحفظ على 60 شمعة فلتر مجهولة المصدر، وكذا محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر الرسمى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.