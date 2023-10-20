اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين جنوب سيناء تضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:26 م
تموين جنوب سيناء تضبط ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي حملة مكبرة على الأسواق
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة، بناء على توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على ربع طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط والتحفظ على 60 شمعة فلتر مجهولة المصدر، وكذا محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر الرسمى.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.






اخبار مصر

اخبارمصرية

اخبار المحافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

حمله

ضبط

مواد غذائية

منتهية الصلاحية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة