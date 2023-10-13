ضبط محلين فى العرب والزهور يبيعان سلعا منتهية الصلاحية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملات مكبرة لضبط الأسواق من الأسعار وجودة السلع المعروضة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتـاح السيسى، بضرورة خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بصورة مستمرة للمواطنين من الأرز والزيت والسكر وغيرها.

جاء ذلك بتعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التمـــوين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمراقبة الأسواق وضــــبــــط ومراقبة المحال التجارية وخاصة بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بصورة مستمرة، بتوجيهات من مــحمد عوض مدير عام المديرية حملة بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة محمد السحراوى و حاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين .

وتمكنت المديرية من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى العرب يقوم بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية للمواطنين، وتم ضبط 720 عبوة تمر هندى تزن الواحدة 400 جرام فى حالة إنتهاء للصلاحية ما يشكل خطراً على صحتهم.

كما تم ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور لعرضه وبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية من جبن أبيض ولانشون، والتحفظ على 270 كيس شيسبى وبسكويت وغيرها للمواطنين لما تشكلة من أخطار على صحتهم.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.