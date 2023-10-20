تجهيزات فى ميادين بورسعيد لوقفة دعم الفلسطينيين وموقف الدولة المصرية.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

بدأت تجهيزات ميدان 3/7 في ميدان المنتزه بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، تزامناً مع خروج الآلاف بعد صلاة الجمعة للتجمع في هذا الميدان.

وانتشرت اللافتات التي تندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، وأكدوا أن فلسطين عربية وسيناء ليست وطن بديل لأهالي قطاع غزة.

وكان احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد والأهالي، أول أمس، في وقفة بميدان المنتزه، بنطاق حي المناخ، تضامناً مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، والقصف على قطاع غزة من دولة الإحتلال.

وانطلقت الوقفة من كافة المناطق والأحياء، وردد المشاركون من السيدات والرجال والشباب الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي على غزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.



فلسطين عربية



لافتات غزة



لافتات تندد بالقصف



علم فلسطين



لا لتهجير اهل غزة

وأشاد المشاركون، بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية.