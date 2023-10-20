اندبندنت: سوناك يتوجه إلى مصر اليوم لبحث حل أزمة فلسطين

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيتوجه إلى مصر اليوم وسط مخاوف متزايدة من انتشار الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في المنطقة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي، وسيشدد أيضًا على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين.

يوم الخميس، قال سوناك لإسرائيل إن لديها “الحق والواجب” في ملاحقة المقاومة الفلسطينية في بداية زيارة للمنطقة تستغرق يومين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نريدكم أن تفوزوا" لكنه حث القادة الإسرائيليين أيضًا على إحراز تقدم في السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية.

ولا تزال مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الحيوية تنتظر دخول غزة بعد أن حصل الرئيس الأمريكي بايدن على اتفاق يسمح لها بالعبور من مصر.

وقال داونينج ستريت ان سوناك شجع على دعم استقرار المنطقة الان وعلى المدي الطويل، وأضاف متحدث باسم المكتب رقم 10: "في جميع محادثاته شدد رئيس الوزراء على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع وقوع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".

وخلال زيارته لاسرائيل قال سوناك إنه يقف إلى جانب إسرائيل ضد "الشر" لدى وصوله إلى البلاد لإجراء محادثات. وقال في منشور على موقع X: “أنا في إسرائيل، أمة في حالة حزن. إنني أحزن معكم وأقف معكم ضد شر الإرهاب. اليوم ودائما."

وقال عند وصوله: "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي. لقد عانيتم من عمل إرهابي مروع لا يوصف، وأريدكم أن تعلموا أنني والمملكة المتحدة نقف إلى جانبكم".