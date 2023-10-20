بايدن: دعم إسرائيل وأوكرانيا أمر حيوى للأمن القومى الأمريكى

كتب ـ أحمد علوى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القيادة الأمريكية "تجمع العالم معا"، وأبلغ الأمريكيين مساء الخميس أنه يجب على البلاد تعميق دعمها لأوكرانيا وإسرائيل في وسط حربين دمويتين مختلفتين إلى حد كبير ولا يمكن التنبؤ بهما، وفقا لسكاى نيوز.

واعترافا بأن "هذه الصراعات قد تبدو بعيدة"، أصر بايدن في خطاب نادر من المكتب البيضاوي على أنها تظل "حيوية للأمن القومي الأمريكي" بينما يستعد لمطالبة الكونجرس بمليارات الدولارات من المساعدة العسكرية لكلا البلدين.

وقال بايدن: "لقد علمنا التاريخ أنه عندما لا يدفع الإرهابيون ثمن إرهابهم، وعندما لا يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسببون في المزيد من الفوضى والموت والمزيد من الدمار.. إنهم يستمرون. والتكلفة والتهديد لأمريكا والعالم يستمران في الارتفاع".

ويعكس خطاب بايدن وجهة نظر موسعة للالتزامات الأمريكية في الخارج في وقت يواجه فيه مقاومة سياسية في الداخل للحصول على تمويل إضافي، حيث من المتوقع أن يطلب 105 مليارات دولار اليوم الجمعة، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا، وسيخصص معظمها لتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية المقدمة في وقت سابق.

هناك أيضا 14 مليار دولار لإسرائيل، و10 مليارات دولار للجهود الإنسانية غير المحددة، و14 مليار دولار لإدارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ومكافحة تهريب الفنتانيل، و7 مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تشمل تايوان، وتم وصف الاقتراح من قبل 3 أشخاص مطلعين على التفاصيل وأصروا على عدم الكشف عن هويتهم قبل الإعلان الرسمي.

وقال بايدن: "إنه استثمار ذكي سيؤتي ثماره للأمن الأمريكي لأجيال عديدة"، وفقا للأسوشيتدبرس.