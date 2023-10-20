اليوم العالمي لهشاشة العظام.. كل ما تريد معرفته عن المرض وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

هشاشة العظام هي حالة صحية خطيرة لأنها تتسبب فى ضعف صحة العظام وتصبح هشة، وقد يصل خطورة المرض في الكثير من الأحيان عند قيام الشخص بعمل بسيط يعرض عظامه للكسر، ووفقا لتقرير موقع "questionsanswered"، وأوضح أن الحالات الشديدة لهشاشة العظام عند قيامهم بالعطس أو السعال يمكن أن يسبب الكسر.

ويوم 20 أكتوبر يعد اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، ولذا يقدم اليوم السابع لقرائه كل ما يحتاجون معرفته عن المرض.

ووفقا لتصريح خاصة للدكتور أحمد عزيز استشاري العظام في كلية القصر العيني، أوضح أن هناك العديد من الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحماية من هشاشة العظام. -من هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وأكد استشاري العظام، أنه يتم تكسير أنسجة العظام واستبدالها بأنسجة عظمية جديدة، وهذه العملية تتباطأ مع التقدم في السن، ولذا نجد أن التقدم في العمر يعد من العوامل الأساسي في الإصابة.

وأضاف، أن الإصابة ببعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات تعد من أبرز الأسباب، فزيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ونقص هرمون الإستروجين يزيدون من الإصابة. -أعراض الإصابة بهشاشة العظام قدم استشاري العظام أبرز الأعراض المرتبطة بهشاشة العظام، ومنها:

-الم في أسفل الظهر.

-ألم في كل عظام الجسم دون وجود سبب.

-انحناء الظهر وقصر القامة مع مرور الوقت.

-كسر العظم بسهولة .



-علاج هشاشة العظام لا يوجد علاج قاطع لهشاشة العظام ، ولكن تضمن خطة العلاج أخذ بعض العلاجات وتغييرات في نمط الحياة أي تعديلات في نظامك الغذائي وزيادة التمارين الرياضية. -الوقاية من هشاشة العظام لا يوجد علاج قاطع لهشاشة العظام ، ولكن تضمن خطة العلاج أخذ بعض العلاجات وتغييرات في نمط الحياة أي تعديلات في نظامك الغذائي وزيادة التمارين الرياضية. قدم استشاري العظام، بعض النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ومنها: -اتباع نظام غذائي صحي يعتمد علي البروتين، الكالسيوم، وفيتامين (د)، وتعد كلها عوامل أساسية في المساعدة على الحفاظ على صحة تشكيل العظام وكثافتها.

-الإقلاع عن التدخين.

-ممارسة النشاط البدني بانتظام أي تماريين رياضية وأبسطها المشي، فهي تحافظ علي كثافة العظام، وتقوية العضلات، والحفاظ على توازن الجسم، وتقليل فرص الكسور.