الهند: لم ننتهك الأعراف الدولية عندما طلبنا من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند لم تنتهك الأعراف الدولية عندما طلبت من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل بين نيودلهى وأوتاوا.

وقالت الوزارة - فى بيان - إنها قامت بالاطلاع على بيان حكومة كندا أمس بشأن التواجد الدبلوماسى الكندى فى الهند- الذى يتضمن اتهاما للهند بإنتهاك إتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية- وإعلان وزيرة الخارجية الكندية عن سحب 41 دبلوماسيا من الهند، وذلك وسط تزايد الخلاف بين البلدين.



وأكدت رفضها أى محاولة لتصوير قيامها بعملية تنفيذ هذا التكافؤ على أنه انتهاك للأعراف والقواعد الدولية، مؤكدة أن حالة العلاقات بين الهند وكندا حاليا واستمرار أوتاوا فى التدخل فى الشئون الداخلية للهند يجيزان لنا طلب وتنفيذ عملية التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل فى نيودلهى وأوتاوا".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الهند لتنفيذ عملية هذا التكافؤ تتماشى تماما مع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.



جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد طالبت فى وقت سابق من الشهر الحالى بخفض عدد الدبلوماسيين الكنديين فى الهند بدعوى استمرار تدخلهم فى الشئون الداخلية الهندية.