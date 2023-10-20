الصحة العالمية تحذر: تفشى الكوليرا فى أكثر من 31 دولة بالعالم

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء "الكوليرا" في 31 دولة على الأقل، هذا العام، ما يهدد نحو مليار شخص بخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: إلى إنه "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض، منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في الإزدياد"، لافتا إلى أن "عدد البلاغات عن "الكوليرا"، في عام 2022، تضاعف مقارنة بعام 2021"، محذرا من عام أسوأ، حيث شهدت 31 دولة على الأقل تفشي "الكوليرا" في عام 2023، وهناك مليار شخص في دائرة الخطر".

وأضاف جيبريسوس: "إن أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي، في جنوب القارة الأفريقية، تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي، ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على "الكوليرا"، منذ سنوات عديدة".

ولفت المدير العام الانتباه إلى "وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح "الكوليرا" الفموي"، ودعا جيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة "الكوليرا"، بحسب قوله.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة، مطلع أكتوبر، تجاوز عدد حالات الإصابة بـ"الكوليرا" 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.