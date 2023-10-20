الثروة الحيوانية بأسوان: تحصينات دورية ودعم السلالات ومشاريع استثمارية

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية جاهدة علي زيادة الثروة الحيوانية ورعايتها وتقديم كل التحصينات ، والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفي محافظة أسوان يقوم مسئولي الطب البيطرى والجهات المعنية بتنظيم الحملات البيطرية، لتوفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، بالتوازي مع توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، والاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

ونفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروعات إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، كما يتم التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة، ومشروع تحسين سلالات الماشية، والتأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية.

وكانت قد نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة أسوان، فى تحصين 29 ألف و 648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان .

كما تم قامت مأموريات من الطب البيطري بأنحاء أسوان، منها منطقة وادي النقرة، وذلك للقيام بأعمال التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة و تجميع عينات دم لفحص البروسيلا في الاغنام والماعز والأبقار.

كما يتم تشخيص الحمل"الجس" للحيوانات وعلاج العقم وتحصين الحيوانات بلقاحي الحمى القلاعية والمتصدع ورش الحيوانات لعلاج الحشرات والأمراض الجلدية، وعمل لقاءات إرشادية مع الأهالى عن أهمية التأمين على الماشية وعلاج الحيوان وغيرها مما يهم المزارع والأمان الحيوي في تربية الدواجن.

كما يقوم الطب البيطري بأسوان بعقد لقاءات إرشادية بالأسواق مع السيدات البائعات والمترددات علي الأسواق عن الأمان الحيوي في تربية الدواجن ووقاية الطيور والأسرة من الأمراض.

وفي كافة قري أسوان يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي أوشكت في أن تؤتي ثمارها، التي تشمل كافة المراكز الادارية ، حيث تم انجاز جزء كبير، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، حيث تعمل المبادرة علي احداث تنمية شاملة بقري أسوان

وفي قري حياة كريمة بأسوان تشمل المشاريع منها انشاء مجمعات الخدمات الزراعية ، وتشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة، كما تم تنفيذ حظائر بعدد من القري ملحقة بالوحدات السكنية.

وساهمت جهود الدولة المصرية، في تنفيذ مشروعات داجنة بمحافظة أسوان، حيث تم تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى جنوب محافظة أسوان، باستثمارات بلغت مليار جنيه، وخاصة أنها تتمتع بمناخ صحى وصافٍ والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1700 فدان ، ومشروع مزرعة الدواجن فى مصر بمنطقة توشكى، شمل إنشاء 8 مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها 5 عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة ، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية ، وبطاقة 4 ملايين من أمهات الدواجن، وسيصل إلى 7 مليون طائر بعد التوسعات الجارية للمشروع وبنسبة 50 ٪ من استهلاك مصر من أمهات الدواجن .

من ناحية أخري، يجري أيضا تنفيذ مشروع دواجن التسمين في قرية بنبان، بمركز دراو غرب نهر النيل بمحافظة أسوان، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه ، وبطاقة 5 مليون طائر سنوياً من خلال إنشاء حوالى 30 عنبر مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات التكنولوجية والأمنة بيطرياً وصحياً وبيئياً، بالإضافة إلى فتح أكبر منفذ لتداول وبيع وشراء وتصدير إنتاج الشركة من فراخ التسمين ضمن المنطقة اللوجستية المخطط إنشاؤها بكركر جنوب محافظة أسوان.

كما يتم تقديم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال و المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريين ، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف استثماريا وسابقة أعمال ومشروعات منفذة .



حملات التحصين من الطب البيطرى (1)



حملات التحصين من الطب البيطرى (2)



حملات التحصين من الطب البيطرى (3)



حملات التحصين من الطب البيطرى (4)



حملات التحصين من الطب البيطرى (5)



حملات التحصين من الطب البيطرى (6)



حملات التحصين من الطب البيطرى (7)



حملات التحصين من الطب البيطرى (8)