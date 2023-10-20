التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًا بالجيزة يمارس نشاطًا تعليميًا بدون تراخيص

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر الكيان الوهمي المسمى "أكاديمية التحرير للعلوم الطبية" والكائن مقره في (430 – شارع فيصل – محطة المساحة – محافظة الجيزة) والتى تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قبول طلاب (الثانوية العامة والأزهرية بقسميها " علمي – أدبي" – الدبلومات الفنية "صناعي – زراعي - مهنى")، وكذلك الدعاية عن قسم خاص للشهادة الإعدادية؛ كما زعمت حصول الطلاب على شهادة معتمدة من كلية التمريض في تخصصات : (التمريض – فني أشعة وتشخيص – التحاليل الطبية – مساعد صيدلي).

وخاطب د. أيمن عاشور كل من اللواء محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.