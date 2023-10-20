أسباب الهربس عند الأطفال وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

الهربس البسيط التهابات شائعة عند الأطفال تسبب بثورا حول الفم، وتسمى أحيانًا الهربس الفموي، على الرغم من اسمها.وفقا لتقرير موقع " webmd"، الهربس أو القروح الباردة معدية للغاية بالنسبة لمعظم الأطفال، وسوف يختفي المرض من تلقاء نفسه، ولكن يمكن أن يمرض بعض الأطفال بشدة بسببه.

ما هي القروح الباردة؟



القروح الباردة هي بثور صغيرة تظهر حول الشفاه والفم، يمكن أن تظهر أحيانًا على الأنف والذقن والخدين، تتحول البثور إلى قروح مملوءة بالسوائل وتتشكل قشرة.

يمكن أن تظهر الأعراض بشكل مختلف لدى كل طفل، اعتمادًا على ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها بقروح البرد أو إذا كان قد أصيب بها عدة مرات، عندما يصاب طفلك بقرحة البرد للمرة الأولى، قد يكون لديه أيضًا:

الحمى

تورم الغدد الليمفاوية

التهاب الحلق

سيلان اللعاب المفرط

التهيج والأرق

تورم واحمرار اللثة مع إمكانية النزيف .

لا يوجد علاج للقروح الباردة، ويمكن الوقاية منها، وتخفيف الألم .

أسباب القروح الباردة عند الأطفال

تنجم القروح الباردة عن فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1). هناك نوعان من فيروس الهربس البسيط، النوع الأول هو الذي يسبب القروح الباردة، النوع الثاني (HSV-2) ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويسبب الهربس التناسلي .

القروح الباردة معدية للغاية، يمكن أن تنتشر عن طريق اللعاب، ويمكن أن تصيب الآخرين عن طريق التقبيل ومشاركة الأشياء مثل الأكواب أو الأواني أو المناشف أو الألعاب، ويمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا من خلال ملامسة الجلد، قد لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بالفيروس من أي أعراض ولكن لا يزال بإمكانهم نشره من خلال لعابهم.

أسباب الإصابة بالهربس عند الاطفال



بمجرد إصابة طفلك بفيروس الهربس، فإنه سيحمله معه لبقية حياته، سيكون الفيروس غير نشط أو خامل في الخلايا العصبية لحين أن يؤدي شيء ما إلى تفشي المرض، ثم ينتقل إلى الشفاه، حيث تظهر القروح الباردة.

تتضمن بعض مسببات قرح البرد الشائعة ما يلي:

الإصابة بالمرض، مثل الأنفلونزا

التعرض للضغط

التعب

الجفاف

التغذية السيئة

التعرض لدرجات حرارة شديدة الحرارة أو البرودة.

كيف يتم تشخيص الهربس؟



يمكن لطبيب الأطفال عادةً تشخيص الحالة من خلال النظر إلى القروح، وقد يقوم أيضًا بفحص الجلد بحثًا عن الفيروس، ويمكن أيضًا إجراء فحص صورة الدم.

متى ترى الطبيب



يمكن أن تكون القروح مزعجة عند النظر إليها وقد تكون مؤلمة، لكن معظم الحالات ليست خطيرة، عادة ما تختفي القروح بعد بضعة أيام. قد ترغب في اصطحاب طفلك إلى الطبيب في بعض المواقف.

إذا كان عمر طفلك أقل من 6 أشهر، لم يتم تطوير أجهزة المناعة لدى الأطفال الصغار بشكل كامل، فيمكن أن تتسبب القروح الباردة في إصابة طفلك بمشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع درجة الحرارة والنوبات.

يمكن أن يسبب الفيروس عدوى نادرة ولكنها مؤلمة تعرف باسم الإكزيما الهربسية تشمل الأعراض الحمى وتضخم الغدد الليمفاوية ومجموعات من البثور المؤلمة والحكة، وعادة ما تظهر على الوجه والرقبة، يمكن أن تكون الإكزيما الهربسية شديدة وتصيب أعضاء مختلفة بما في ذلك الدماغ والرئتين والكبد.

إذا كان طفلك يعاني من تقرحات بالقرب من عينيه، يمكن أن ينتشر الفيروس إلى العين ويسبب عدوى خطيرة في القرنية تسمى التهاب القرنية

إذا لم تشف القروح من تلقاء نفسها خلال أسبوعين، قد ترغب في مراجعة طبيبك في حالة إصابة طفلك بأي حالة طبية أخرى.

كيفية تخفيف ألم الهربس

تجنب الأطعمة الحمضي: الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم يمكن أن تهيج قرحة البرد.

الكمادات الباردة: ضع قطعة قماش مبللة باردة على القرحة سوف يساعد في تقليل الاحمرار والألم.

الترطيب: حافظي على ترطيب منطقة الشفاه والفم لدى طفلك بشكل جيد، هذا سيمنع القرحة من الجفاف.

مزيل للألم: إذا كان طفلك يرفض الأكل أو الشرب بسبب الألم، تحدث مع طبيبه حول إعطائه أسيتامينوفين أو إيبوبروفين .

كيفية وقف انتشار القروح الباردة



ممارسة النظافة الجيدة مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل.

تأكد من أن طفلك لا يلمس قرحة البرد.

تطهير الأشياء التي يتم لمسها كثيرًا، مثل الألعاب ومقابض الأبواب.

لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو المناشف أو مرطب الشفاه مع أي شخص مصاب بقرحة البرد.

لا تسمح لأطفالك بمشاركة الألعاب، خاصة إذا كانوا يضعون الألعاب في أفواههم.