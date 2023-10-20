اليوم السابع
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أحمد حسن من أمام المنصة: فلسطين قضيتنا الأولى ولن يهجر أهلها

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:43 م
أحمد حسن من أمام المنصة: فلسطين قضيتنا الأولى ولن يهجر أهلها احمد حسن
كتب أحمد حسني- ندى سليم

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شارك الآلاف في مسيرات شارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.
 
وشارك اللاعب الدولي السابق أحمد حسن،  مئات الآلاف من المواطنين، تضامنا مع فلسطين، موضحا أن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولي كمصريين ، مضيفا " تحيا مصر تحيا فلسطين، القدس عربية".
 
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
 
 






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