وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة المختلفة.. صور

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتطام الدراسة بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 وذلك من أجل الإطمئنان على سير العملية التعلمية كما هو مخطط لها من قبل وزارة التربية والتعليم مع التأكيد على إستيلام الكتاب المدرسى للطلاب والإلتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية التعليمة داخل الفصول.

حيث شملت جولة وكيل الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس ميريت آمون للتعليم الأساسي، ومدرسة السادات الإعدادية المشتركة، ومدرسة الثانوية الصناعية بنات بأخميم، وشدد وكيل الوزارة خلال جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الاجراءات الصحية، حرصًا على صحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، والالتزام كذلك بالزي المدرسي الموحد للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

وأكد، تفعيل دور المتابعة واستمرارها لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس مع بداية العام الدراسي حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية بسوهاج بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

يذكر أن محافظة سوهاج أمس الأحد إنتظام مليون 121 ألف 982 طالب وطالبه للعام الدراسى 2023/2024 وذلك داخل 11 إدارة تعليمة هم عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حيث دخلت الخدمة 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصل بتكلفة 225 مليون جنيه بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون.

وشهدت المحافظة أول أمس السبت انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2023 / 2024 " التيرم الأول " داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية والتى تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى إعدادى ثانوى بنظام الفترتين وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته في اليوم التالى بكافة مدارس المحافظة.