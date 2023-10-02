وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يلتقون فى كييف.. وجوزيب بوريل: اجتماع تاريخى

كتبت: هناء أبو العز

يلتقى اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ، في العاصمة الأوكرانية كييف، للتأكيد على التضامن الأوروبى مع أوكرانيا.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية الأوروبية: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي، و نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

فيما رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الإثنين باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا في تصريحات أدلى بها الى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل الأوروبى جوزيب بوريل: هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي.