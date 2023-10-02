وزارة الكهرباء تخصص منافذ مميكنة للمستثمرين لسرعة تنفيذ طلباتهم

كتبت رحمة رمضان

تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من القضاء بنسبة كبيرة على شكاوى المستثمرين والمواطنين من صعوبة الحصول على خدمات القطاع، من خلال النجاح في التحول الرقمى لجميع خدمات االوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى تطوير جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع بنظام الميكنة لتسهيل الإجراءات على المشترك.

ونجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ميكنة كل خدمات القطاع التى يبلغ عددها 25 خدمة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وأصبح المواطن سواء مشترك أو مستثمر ليس فى حاجة للذهاب لشركة الكهرباء للحصول على الخدمة.

وتيسيراً على بعض المواطنين الذين مازالوا لا يتمكنون من الحصول على الخدمات اليكترونيا من خلال المنصة ، وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة لتطوير جميع مراكز خدمه العملاء بجميع انحاء الجمهورية و توحيد الهوية البصرية بحيث تحمل نفس الشعار و اللون الموحد لتكون معلومة لدى البسطاء.

وبلغ إجمالى عدد مراكز خدمه العملاء التابعة للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة 460 مركزا، تم الانتهاء من تطوير هذه المراكز بنسبة تزيد عن 85% ليتم إتاحة الخدمات بها بنفس الرسوم المقررة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وتم بمراكز خدمة العملاء حالياً تخصيص منافذ خاصة بكبار السن وذوى الهمم والمستثمرين لتيسير الحصول على الخدمة في أسرع وقت وأعلى جودة، وذلك من خلال تدريب عدد كبير من موظفى خدمة العملاء على التعامل مع ذوى الهمم واستخدام لغة الإشارة لمساعدتهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة.

وتعتبر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت فى تنفيذ خطتها للتحول الرقمى بشكل كامل وذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونيةالموحدة لخدمات الكهرباء لمنع الاحتكاك نهائيا بين المواطنين والموظفين، وأن تكون كل التعاملات إلكترونية، وذلك بهدف القضاء نهائيا على أى شكل من أشكال الفساد المالي والإداري بالقطاع.

ويشمل التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء كافة الخدمات وليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، ويقوم المواطن من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد و طلب إجراء مقايسة و سداد قيمتها أيضا إلكترونيا.