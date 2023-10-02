هل تترشح ميجان ماركل لمجلس الشيوخ الأمريكى بعد وفاة ممثل ولاية كاليفورنيا؟

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

أعرب المشجعون الملكيون عن آرائهم بشأن الشائعات التى تفيد بأن ميجان ماركل قد تترشح لتحل محل عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا الراحل ديان فينشتاين، الذى وافته المنية فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلى إكسبريس"، قال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين المقرب من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذى سيختار بديل فينشتاين، لصحيفة "ميل أون صنداى": "من المؤكد أن ميجان تتمتع بفرصة بعيدة المنال، ولكن فى ظل الجنون الذى تعيشه السياسة الأمريكية هذه الأيام، الأمر ليس استحالة.. لقد حدثت أشياء أكثر جنونًا".

وحسب التقرير فإنه تم الإبلاغ سابقًا عن أن دوقة ساسكس كانت تحصل على إرشادات من جافين نيوسوم، الآن، وردًا على نية ميجان، علق أحد المعجبين بالملكية على تقرير ديلى إكسبريس: "ميجان تحب العمل فى السياسة فهو مثالى لها"، وقال آخر: "لا يمكنها ذلك أبداً".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كشف - في وقت سابق - عن رغبته فى مواجهة ميجان ماركل زوجة الأمير هارى وجهاً لوجه بشأن الطريقة التى يزعم أنها تعامل بها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال فترة وجودها فى العائلة المالكة البريطانية.

وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية، قال الرئيس الأمريكى السابق، إن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس كانا "غير محترمين" للملكة عندما قررا التنحى عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة فى عام 2020.

وأضاف: "لم تعجبنى الطريقة التى تعاملوا بها مع الملكة.. لقد عاملوها بقدر كبير من عدم الاحترام ولم يعجبنى ذلك".

وكان الرئيس الخامس والأربعون التقى سابقًا بالملكة إليزابيث خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة التى استمرت ثلاثة أيام فى يونيو 2019. ووصف ترامب علاقته مع الملكة التى كانت تبلغ من العمر 93 عاما آنذاك بالودودة، وانتهز الرئيس السابق الفرصة لانتقاد بايدن خلال حديثه.