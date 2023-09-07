ترامب مهاجما الأمير هارى وميجان ماركل: كانا "غير محترمين" مع الملكة إليزابيث

كتبت: نهال أبو السعود

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في مواجهة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري وجهاً لوجه بشأن الطريقة التي يزعم أنها تعامل بها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة البريطانية.

وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية، قال الرئيس الأمريكي السابق أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس كانا "غير محترمين" للملكة عندما قررا التنحي عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020.

وأضاف: "لم تعجبني الطريقة التي تعاملوا بها مع الملكة .. لقد عاملوها بقدر كبير من عدم الاحترام ولم يعجبني ذلك".

وكان الرئيس الخامس والأربعون التقى سابقًا بالملكة إليزابيث خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام في يونيو 2019. ووصف ترامب علاقته مع الملكة التي كانت تبلغ من العمر 93 عاما آنذاك بالودودة، وانتهز الرئيس السابق الفرصة لانتقاد بايدن خلال حديثه.

وقال: "الملكة اليزابيث كانت امرأة رائعة .. لقد كانت ذكية للغاية ومنتبهة لما يحدث حولها بنسبة 100%.. الامر يختلف كثيرا عندما تشاهد بايدن الفاشل .. يجعلك تفكر ان الاثنان يأتيان من كوكب مختلف"

وتابع ترامب يقول انه يختلف كثيرا مع ما فعله دوق ودوقة ساسكس في إشارة الى الادعاءات الصادمة التي اطلقها الزوجان بشأن العائلة المالكة في مذكرات الأمير هاري "سبير" ولقاءاتهم التلفزيونية والمسلسلات الوثائقية على عده منصات.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الوضع ليس جيدًا بالنسبة لهما .. لكنني لم أكن أعلم أنهما لا يحبانني لن يكونوا الوحيدين في انهم لا يحبوني انا معتاد على الامر.. لكن طريقة تعاملهم مع الملكة أحب أن أناقشها معهم ."

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في 8 سبتمبر 2022. وبعد وفاتها، ادعى ترامب أنه والملك الراحل "تحدثا طوال الليل" خلال زيارته للمملكة المتحدة.

وقال ترامب لفراج في مايو: "كانت لدينا كيمياء جيدة وكما تتذكر في ذلك المساء، كان هناك احتفال كبير وجلست بجوار الملكة، وتحدثنا طوال الليل. لقد كانت لا تصدق. لقد كانت رائعة في التحدث إليها وكانت حادة جدًا. كان عقلها حادًا جدًا وكان مجرد التواجد معها أمرًا مميزًا للغاية".