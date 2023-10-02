مواطن من الشرقية يطالب السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال التطوير

قال محمد رفعت من محافظة الشرقية ، إنه يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال منظومة التطوير.

وأضاف أن الرئيس السيسى نجح في اعادة استقرار البلاد، أمنيا واقتصاديا، ونحن أصبحنا نعيش في أمان واستقرار في الداخل والخارج.

وأشار إلي أنه يطالب الرئيس بالترشح للانتخابات الرئاسية، من أجل إستكمال المسيرة، فهو علي مدار سنوات ماضية، إعادة بناء البلاد، من مشروعات خدمية ضخمة كانشاء مدارس جديدة متطورة، ومستشفيات ومدها بالأجهزة الطبية وتطوير المنظومة الصحية، كما استطاع استصلاح الآلاف من الأراضي الزراعية .