10 سنوات إنجاز.. تنفيذ 3 آلاف و161 وحدة إسكان اجتماعى بالشرقية

حظيت محافظة الشرقية ، بنصيب كبير من المشروع القومي الإسكان الاجتماعي، والذي تم تنفيذه علي ثلاث مراحل، خلال 10 سنوات ماضية.

وقال المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ 3 آلاف و161 وحدة سكنية بتكلفة 584 مليون جنيه، موضحا أن المشروع نفذ على ثلاث مراحل الأولى 988 وحدة بتكلفة 125 مليون جنيه، والثانية 726 وحدة بتكلفة 87 مليون جنيه، والثالثة 1446 وحدة تكلفتهم 336 مليون جنيه.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي، يهدف إلى خدمة طبقة محدودي الدخل، حيث يوفر لهم وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترا.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الوحدات تقدم بسعر التكلفة فقط، بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى 20 عاما.