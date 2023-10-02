مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية لذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "ومضات من ذكرى الانتصار"، وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتشتمل الإحتفالية، إفتتاح معرض يضم صوراً من ذكريات تلك الفترة الهامة في تاريخ مصر، بالإضافة إلي تنظيم ندوة تثقيفية تستضيف فيها المكتبة مقاتلين من أكتوبر مثل المقدم علمي حسين كامل أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، شارك في معركة أبو عطوة الشهيرة التي منعت سقوط مدينة الإسماعيلية، واللواء محمد ربيع مصطفى مهندس الصواريخ خلال المعركة، والدكتور محمد نور أحد أبطال موقعة كبريت التي صمد رجالها تحت الحصار والحاصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر المجيدة من الرئيس السادات، كما سيتم عرض فيلم من إنتاج المكتبة عن حرب أكتوبر أثناء الاحتفالية.

وبهذه المناسبة تصدر المكتبة كتابًا بعنوان "ومضات من ذكرى الانتصار" يقدم له مدير المكتبة بقوله: "إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني مما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر".