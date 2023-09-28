مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر الإثنين المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تحتفل مكتبة الإسكندرية بذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة يوم الاثنين 2 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة، بافتتاح معرض يضم صورًا من ذكريات تلك الفترة الهامة في تاريخ مصر، كما أصدرت المكتبة كتابًا بذات العنوان يضم سير ذاتيه وصور لشخصيات عاصرت تلك الفترة.

وبهذه المناسبة تصدر المكتبة كتابًا بعنوان "ومضات من ذكرى الانتصار" يقدم له مدير المكتبة بقوله: "إن هذا الكتاب يحاول استحضار ومضات من تلك اللحظات المشرفة ويرصد لحظات حقيقية عبر سير ذاتية مشرفة وصور نادرة وهكذا تعمل مكتبة الإسكندرية على الحفاظ على تراثنا الوطني ما يعزز الوعي الوطني والاعتزاز بمسيرة البناء والتطوير التي مرت بها مصر".

كما تضم الاحتفالية ندوة تثقيفية تستضيف فيها مقاتلين من أكتوبر، مثل المقدم علمي حسين كامل، أحد أبطال الكتيبة 133 صاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، شارك في معركة أبو عطوة الشهيرة التي منعت سقوط مدينة الإسماعيلية، واللواء محمد ربيع مصطفى، مهندس الصواريخ خلال المعركة، والدكتور محمد نور أحد أبطال موقعة كبريت التي صمد رجالها تحت الحصار والحاصل على نوط الشجاعة من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر المجيدة من الرئيس السادات، ويُعرض أيضًا فيلمًا من إنتاج المكتبة عن الحرب.