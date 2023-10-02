مصرع شخصين صعقا أثناء محاولة سحب مياه بموتور كهربائى من إحدى الترع بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء باحدى قرى مدينة شربين في محافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانهما لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بمصرع شخص صعقا بالكهرباء، أثناء نزوله إحدي الترع، لسحب المياه عن طريق موتور سحب كهربائي، لرش المياه علي منزله، وحاول آخر مساعدته وإنقاذه فلقي هو الآخر مصرعه صعقا بالكهرباء.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع، محب الحجلة 60 عاما، مقيم بكفر الدبوسي التابعة للوحدة المحلية بالحصص مركز شربين، ومحمد رزق عبد الصمد ويبلغ من العمر 30 عاما، نجار مسلح مقيم بذات القرية، بعد محاولته إنقاذ الأول فلقى مصرعه صعقا بالكهرباء.

تم نقل جثمانيهما إلي مشرحة مستشفي شربين المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.