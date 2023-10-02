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محمود فوزى بعد تكليفه برئاسة حملة الرئيس السيسى الانتخابية: شكرًا على الثقة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:49 م
محمود فوزى بعد تكليفه برئاسة حملة الرئيس السيسى الانتخابية: شكرًا على الثقة المستشار محمود فوزى
كتب محمد الجالى

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عبر المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره واعتزازه لهذا التكليف الكبير.
 
 
وكتب المستشار محمود فوزى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها... 
 
أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر السيد الرئيس على هذه الثقة الغالية.
 
إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها السيد الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلاً عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعياً وجغرافياً، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سبباً أساسياً وراء هذا الشعور.
 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلاساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان. 
 
أعود وأشكر السيد الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.
 
والله ولي التوفيق".
 
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