الرئيسية أخبار عاجلة مؤتمر حكاية وطن.. الرئيس السيسى يشهد جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:59 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى فى إطار مؤتمر حكاية وطن 2023. وحضر جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى، كل من وزير الخارجية سامح شكرى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية. مؤتمر حكاية وطن مؤتمرحكايه وطن حكايه_وطن إنجازات الدولة المصرية جلسات مؤتمر حكاية وطن موضوعات مؤتمر حكاية وطن أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن اجنده حكايه وطن فعاليات حكايه وطن فعاليات حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية مشروعات الدولة المصرية التنمية الاقتصادية في مصر الرئيس السيسى أخبار مؤتمر حكاية وطن كلمة الرئيس السيسى أخبار الرئيس السيسى المشاركون في مؤتمر حكاية وطن حياة كريمة برنامج تكافل وكرامة القضاء على فيروس سى تعمير سيناء مشروعات الطرق مشروعات الموانئ المزارع السمكية الرمال السوداء تطوير التعليم التأمين الصحى الدعم محطات تحلية المياه القضاء على العشوائيات العلمين الجديدة اكتشافات البترول اكتشافات الغاز حكاية_وطن اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية فكرة لتغيير نمط العمل بالأجهزة المختلفة الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:54 م مدبولى مرحبا بالرئيس السيسي بمقر مجلس الوزراء الجديد: لو لا قرارك ما كنا هنا الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:47 م الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:45 م الرئيس السيسي يوجه بتخصيص جوائز لأنشطة الجمعيات الأهلية والمتطوعين الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:30 م الرئيس السيسي: أعرب عن تقديرى لكل العاملين بوزارة التضامن الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:22 م الرئيس السيسي: نقدم الدعم والشكر للجمعيات الأهلية القائمة بدور مهم فى مجتمعنا الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:20 م الرئيس السيسي: توفير الرعاية للطفل اليتيم يجعله يطمئن بأن المجتمع بجانبه الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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