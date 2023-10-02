مؤتمر حكاية وطن.. الرئيس السيسى يشهد جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى فى إطار مؤتمر حكاية وطن 2023.

وحضر جلسة السياسة الخارجية والأمن القومى، كل من وزير الخارجية سامح شكرى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.