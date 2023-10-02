اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قصر قارون يستقبل وفودًا سياحية من ألمانيا وماليزيا.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:07 م
قصر قارون يستقبل وفودًا سياحية من ألمانيا وماليزيا.. صور وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم
الفيوم رباب الجالى

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استقبل معبد قصر قارون خلال الأيام الماضية وفودا سياحية من دول متعددة، من بينها ماليزيا وألمانيا، حيث يعتبر المزار ضمن أبرز عناصر الجذب السياحي بالفيوم، خاصة بعد اكتشاف تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

وقالت نيرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم أن معبد قصر قارون، من أبرز عناصر الجذب السياحى بالمحافظة، وأعلى إيرادات سياحية من بين المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة، خاصة بعد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، والتى لفتت انتباه السياح إلى المعبد.

وأكدت مديرة إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم أن معبد قصر قارون بالفيوم، استقبل العديد من الأفواج السياحية، من ماليزيا، والمانيا، مؤكدة أنهم أبدوا إعجابهم بجمال المنطقة الأثرية، وحسن الاستقبال، والتنظيم الجيد للعاملين بالمنطقة الأثرية.

ولفتت إلى أن الدكتور على البطل، مدير عام آثار الفيوم وجه إدارة الوعى الأثرى بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، والترويج السياحى، للمقومات السياحية والأثرية المتنوعة بالمحافظة، لتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة الوعى السياحى، والأثرى لدى كل فئات المجتمع.

 
وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (2)
وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (2)

وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (3)
وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (3)

وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (1)
وفود سياحية من ماليزيا وألمانيا بمعبد قصر قارون بالفيوم (1)

 


قصر قارون

السياحة في الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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