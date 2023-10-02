سقوط عاطل بـ5 كيلو هيروين وحشيش وشابو فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر محافظة الدقهلية، من ضبط عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره بجناية سرقة بالإكراه وبحيازته كميات كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش والشابو وسلاح ناري حال ترويجه المواد المخدرة علي عملائه بقرية الحميدية دائرة المركز.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية من مأمور مركز شرطة منية النصر تفيد بورود معلومات أكدتها الحريات السرية لضباط وحدة مباحث المركز بقيام "حمدي.أ.و.ع"، 35 عامًا، وشهرته "حمدي وديع" عاطل ومقيم مركز الكري وله معلومات جنائية والمطلوب ضبطه وإحضاره بجناية سرقة بالإكراه بالتردد على قرية الحميدية مركز منية النصر وترويج المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح أبو المجد، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب خالد ضياء، وبمداهمة مكان تردد المتهم جرى ضبطه وبحيازته بندقيه آلي وخزينتين مذخرين، وطبنجه 9 مم بالخزينة مذخرة، عدد 3 أسطوانات دائرية لمخدر الهيروين تزن كيلو، و2 كيلو من مخدر الحشيش والشابو، مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمواد المخدرة لترويجها على عملائه والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع العملاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.