ضبط مسجل خطر وزوجته للاتجار فى المواد المخدرة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية ، من ضبط مسجل شقي خطر وزوجته كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على 30 طربة حشيش و8 أسطوانات بودرة بقيمة 600 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بإتجار مسجل خطر وزوجته في المواد المخدرة، واتخاذهما إحدى البؤر بنطاق مركز المنصورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة رئيس المنطقة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة، وبالتنسيق مع وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة المنصورة، ومدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي والبحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، استهدفت مكان تواجد المتهمين.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من: الحنفي س.ال.م. ويبلغ من العمر 38 عاما - عاطل، ومقيم بقرية الصفا التابعة لمركز تمي الأمديد، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 30 قضية، آخرهم إتجار في المواد المخدرة بمركز بني عبيد، وزوجته سالي ال.م.ال. وتبلغ من العمر 31 عاما، ومقيمة بقرية الصفا التابعة لمركز تمي الأمديد، ولها معلومات جنائية.

وعثر بحوزة المتهمين على 30 طربة حشيش، و8 اسطوانات بودرة، وفرد خرطوش و6 طلقات، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 600 ألف جنيه تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة للدفاع عن النفس، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.