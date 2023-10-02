رضا البحراوى يبدأ حفله فى الغربية بالأغانى الوطنية بمناسبة نصر أكتوبر.. صور

الغربية مصطفي عادل - محمد طارق

بدأ الفنان الشعبي رضا البحراوي حفله الكبير بمنطقة الاستاد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، بالأغاني الوطنية، حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في الاحتفالية الكبيرة ل انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما.

ومن المفترض أن يغني "البحراوي" خلال الحفل العديد من الأغاني الخاصة به والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، فيما شارك الجمهور خلال الحفل النجوم بالأغاني الخاصة بهم في جو سادته روح السعادة والفرح بين جميع الحضور.