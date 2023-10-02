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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:46 م
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مسيرة من زفتى لطنطا للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:46 م
مسيرة من زفتى لطنطا للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسي.. صور جانب من المسيرة
الغربية محمد طارق

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شهدت زفتى التابعة بمحافظة الغربية مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة ومسيرة بالأتوبيسات والأعلام للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

 

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

 

وأوضح المشاركون، أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس السيسي نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

 

 
 
المسيرات (1)
المسيرات (1)

المسيرات (2)
المسيرات (2)

جانب من المسيرات (1)
جانب من المسيرات (1)

جانب من المسيرات (2)
جانب من المسيرات (2)

 


 

 


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