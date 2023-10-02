راح ضحيتها 14 شخصا.. "القودة" تنهى خصومة ثأرية منذ 40 عاما بين عائلتين بقنا

قنا صابر سعيد

أنهت لجنة مصالحات بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، خصومة ثأرية راح ضحيتها 14 شخصا على مدار 40 عاما عن طريق صلح القودة.

تعود أحداث الواقعة عندما نشبت اشتباكات بين عائلتين الخطبة والجوالين بقرية الكرنك فى مركز أبو تشت منذ 40 عاما، وراح ضحية الخلافات 14 شخصًا من العائلتين، بسبب بيارة مياه.

وشهد الصلح تقديم أحد أفراد عائلة الجوالين القودة وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ليعلن معها إعلان إنهاء الخلاف بين العائلتين فى قرية الكرنك بمركز أبو تشت.