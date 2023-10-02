حكاية وطن.. تريليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتنمية القرى ضمن "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة

جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المشروع القومي لتنمية الريف المصري الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2021، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية في يناير 2019 لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات "الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية".

ووفقا لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" فإن المرحلة التمهيدية للمبادرة استهدفت تطوير القرى الأكثر فقرا في يناير 2019، وتم إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، واستهدفت 375 قرية في 14 محافظة باستفادة 4.5 مليون مواطن، وأن الهدف هو تطوير شامل للريف وفى يوليو 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى مصر باستهداف 4500 قرية بـ 22 محافظة باستهداف 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وأن التكلفة التقديرية للمشروع نحو أكثر من تريليون جنيه، ويتم تنفذ المشروع على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى خلال 2012 _2023 لـ 52 مركزا، والمرحلة الثانية خلال 2023_2025 والمرحلة الثالثة خلال 2025 _ 2027 وتستهدف 71 مركزا.