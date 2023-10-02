اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:04 ص
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توزيع هدايا وورود على طلاب المدارس بالقليوبية بعد انتظام العام الدراسى.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:04 ص
توزيع هدايا وورود على طلاب المدارس بالقليوبية بعد انتظام العام الدراسى.. صور خلال توزيع الهدايا
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدارس القليوبية، اليوم الإثنين، ثاني أيام العام الدراسي الجديد، انتظام الطلاب بالمدارس وفقا للجدول المعلن من مديرية التربية بالقليوبية لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع الأول، حيث استقبلت المدارس اليوم طلاب الصفين الأول والثاني بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية بأنواعها.
 
واستقبلت مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، الطالبات الجدد بالترحيب والهدايا وتوزيع الورود عليهم، متمنين لهن عام دراسي سعيد وموفق.
 
وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الثاني بالصفوف الأولى والثانية من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بحسب الجدول الموضوع في تنظيم دخول الصفوف تباعا حرصا على سلامة الطلاب وعدم التكدس.
 
وشددت، على ضرورة متابعة انتظام الدراسة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.
 
كما أكدت وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.
 
ووجهت، بعدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة على ضرورة غلق بوابات المدارس وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور.
 
خلال توزيع الهدايا
خلال توزيع الهدايا

فرحة الطلاب الجدد
فرحة الطلاب الجدد

خلال استقبال الطلاب الجدد
خلال استقبال الطلاب الجدد

 


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