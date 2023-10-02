تعليم دمياط توجه بتخصص الإذاعة المدرسية لانتصارات أكتوبر

انتظمت الدراسة في جميع المراحل التعليمية بمدارس محافظة دمياط اليوم الإثنين، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

ووجه المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ببدء الاحتفالات بالمدارس بانتصارات أكتوبر المجيدة ، وتخصيص الإذاعة المدرسية وتخصيص الحصة الأولى عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وحب الوطن والولاء والانتماء له والتضحية والفداء من أجل رفع رآية مصرنا الغالية لتبقي دوما خفاقة، وذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذى يؤكد دوما على مسايرة الأحداث الدينية والتاريخية والوطنية داخل المؤسسات التعليمية، والدكتورة منال عوض محافظ دميـاط بالاحتفال بذكري انتصارات اكتوبر الخالدة عبر المنابر الاعلامية المدرسية وأثناء الحصص الدراسية لغرس حب الوطن والولاء والانتماء لدى الصغار وتعميق الشعور الوطني لديهم.

وعلى جانب آخر تقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، بالتهنئة لأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكري الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن مصر ستظل آمنه بفضل رعاية الله سبحانه وتعالى، وستكون مصرنا في أمن وأمان في ظل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلتفاف جموع الشعب المصري، لاستمرار قاطرة التنمية، مشيرا إلى اننا في حاجة ملحة لروح حرب اكتوبر فى شتى المجالات للعبور الى غد أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة .

وأضاف وكيل الوزارة أن كل معلم له دور كبير لتبصير الطلاب بالقيمة العظيمة لتلك الانتصارات المجيدة مع جسارة أبطال القوات المسلحة ورجال الجيش المصري العظيم خلال تلك الملحمة العسكرية المشهودة، في كسر شوكة الجيش الاسرائيلي الذي ادعى أنه لن يقهر ولم تقوم للمصريين قائمة، ناسين أن الشعب المصري قهر كل الغزاة والمعتدين ويشهد التاريخ بكل العصور مدى قوة وبسالة المصريين.